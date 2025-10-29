Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 14:45

Литва полностью закрывает границу с Белоруссией

Литва полностью закроет границу с Белоруссией на месяц

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Литва на месяц полностью закрывает границу с Белоруссией, сообщила премьер-министр страны Инга Ругинене. Такое решение принято на заседании литовского правительства в связи с оценкой угроз безопасности.

Безопасность граждан является непререкаемым приоритетом правительства, поэтому необходимо закрыть границу с Белоруссией, откуда исходят определенные угрозы, — говорится в заявлении.

Ранее Белоруссия назвала недружественными действия Литвы, подготовившей план полного закрытия границы между странами с исключениями лишь для граждан ЕС и дипломатов. Государственный таможенный комитет также предупредил о предстоящих ограничениях для предпринимателей и водителей грузового и легкового транспорта.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о готовности открыть в ноябре два пункта пропуска на границе с Белоруссией — в Бобровниках и Кузнице. Последний будет доступен только для легкового транспорта. Политик подчеркнул, что это пробные меры с возможностью немедленного закрытия при угрозах безопасности.

