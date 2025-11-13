Названо число сбитых дронов ВСУ над Крымом и Черным морем

Дежурными средствами ПВО России было уничтожено 14 украинских БПЛА самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Отмечается, что дроны сбили над Крымом и акваторией Черного моря.

С 18:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря, — сказано в публикации.

Ранее Крым подвергся масштабной информационной атаке, сопровождающейся многочисленными фейковыми вбросами, сообщил советник главы республики Олег Крючков. Он заявил, что ВСУ пытаются выдать плановую работу систем ПВО за удары.

До этого пожилая пара пострадала при ударе беспилотника ВСУ по жилому дому в Первомайском округе. В результате атаки загорелась летняя кухня. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что пострадавших доставили в больницу. Спасатели оперативно прибыли на место и быстро ликвидировали возгорание.