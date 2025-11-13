В Крыму заявили о начале информационной атаки со стороны ВСУ

Крым подвергся масштабной информационной атаке, сопровождающейся многочисленными фейковыми вбросами, сообщил советник главы республики Олег Крючков в Telegram-канале. Он заявил, что ВСУ пытаются выдать плановую работу систем ПВО за удары.
Началась информационная атака врага. Идут вбросы и публикуется ложь и фейки. Периодическую штатную работу ПВО враг пытается выдать за прилеты и попадания. Это ложь! — сказано в публикации.
Крючков подчеркнул необходимость соблюдения информационной гигиены и доверия исключительно официальным источникам. Также он напомнил об установленной законом ответственности за съемку и распространение материалов о работе противовоздушной обороны.
Ранее капитан I ранга запаса доктор военных наук Константин Сивков отмечал, что украинская армия могла спрятать у берегов Крыма максимум три безэкипажных катера. Так он прокомментировал слухи о размещении ВСУ больше десяти морских дронов в районе полуострова. Военэксперт отметил, что Вооруженные силы РФ контролируют береговую линию Крыма.