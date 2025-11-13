Обломки дрона рухнули на частный дом в российском регионе

Дежурными силами ПВО в небе над двумя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. Он уточнил, что никто не пострадал, но обломки дрона повредили дом.

Пострадавших нет. По предварительным данным, обломки сбитого БПЛА повредили крышу частного дома и автомобиль, — написал он.

Ранее оперштаб сообщал, что российские военные отразили атаку беспилотных катеров в акватории Черного моря у побережья Туапсе. При уничтожении одного из дронов в селе Вольном произошел взрыв, в результате которого повреждены стекла в пяти жилых домах. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Тем временем в Краснодарском крае нашли обломки беспилотников ВСУ в двух поселениях Северского района, о чем информировал региональный оперштаб. По его информации, в поселке городского типа Афипский выбило стекла в четырех частных домах, повредило газовую трубу и легковую машину. В станице Смоленской ущерб получил частный дом, а в нескольких местах оборвало провода линии электропередачи.