Цены на бензин в РФ упали в рознице: надолго ли это, что с дизелем

В России впервые за полтора года зафиксировано снижение розничных цен на бензин. По данным Росстата, средняя стоимость литра топлива опустилась до 65,34 рубля. Специалисты связывают эту тенденцию с комплексом причин. Продолжат ли цены падать или вновь вырастут — в материале NEWS.ru.
Что сейчас происходит с ценами на топливо
Согласно подсчетам Росстата, с 6 по 10 ноября средняя розничная цена бензина снизилась на 13 копеек (0,2%) — до 65,34 рубля.
Примечательно, что дизельное топливо, напротив, подорожало на 0,2%, или на 15 копеек. Литр дизеля стоит 74,56 рубля.
В последний раз недельные потребительские цены на бензин понижались весной 2024 года.
Также Росстат раскрыл динамику по конкретным маркам топлива:
цена на бензин АИ-92 снизилась на 0,19%, до 62,25 рубля за литр;
стоимость АИ-95 упала на 0,21%, до 67,34 рубля;
литр бензина АИ-98 подорожал на 0,24%, до 87,9 рубля.
Отдельно сообщается, что общий уровень инфляции в стране за неделю с 6 по 10 ноября составил 0,09%.
Что толкает цены на топливо вниз
«Пиковый спрос закончился, и мы видим сейчас снижение спроса. Корректируются также оптовые цены. Впрочем, первопричина всех проблем — нехватка рентабельности при розничной реализации топлива», — объяснил NEWS.ru заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.
По сути, розничный бизнес имеет задачу реализовать топливо, в то же время минимальной гарантированной рентабельности при реализации между оптом и розницей не существует, отметил он. Соответственно, хорошо, что цена на бензин снижается, а не растет.
Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков объяснил снижение цен на бензин кратковременными причинами: падением оптовых и биржевых котировок, увеличением предложения и мерами правительства по удержанию топлива на внутреннем рынке после запрета экспорта. «Однако снижение незначительное — менее 1% — и не меняет общего тренда: за год бензин подорожал почти на 12%», — рассказал эксперт.
По мнению Кабакова, текущая коррекция временная, и при росте издержек или снятии ограничений на экспорт цены вновь могут пойти вверх.
Как отмечают эксперты, экономических предпосылок для повсеместного снижения розничных цен нет. Причина на поверхности и объясняется совокупностью факторов: ростом налоговой нагрузки, включая повышение акцизов с 2026 года, высокой ключевой ставкой и издержками по всей цепочке ценообразования, а также атаками ВСУ на наши нефтеперерабатывающие заводы.
Меняются прежде всего биржевые цены, отчасти — оптовые, объяснил в беседе с NEWS.ru зампредседателя комитета по энергетике Госдумы Юрий Станкевич.
«В рознице снижение есть только в тех регионах (Дальний Восток, Крым, ЮФО), где наблюдался наибольший дефицит в августе — октябре, и, как следствие, независимые (не относящиеся к вертикально-интегрированным нефтяным компаниям) АЗС резко взвинтили цены на 10–20 рублей», — пояснил парламентарий. По словам депутата, сейчас цены выравнивают, ориентируясь на ключевых игроков рынка.
Что будет с ценами на топливо дальше
Будущий год не явится исключением, и розничные цены будут расти, полагает Станкевич. Правительство постарается удержать их в рамках официальной инфляции, в том числе прибегая к ручному регулированию, прогнозирует зампред комитета по энергетике.
По мнению Кабакова, говорить о стабилизации цен можно будет лишь после того, как их спад станет устойчивым. В то же время Гусев полагает, что значительного снижения розничных цен на топливо ждать не стоит: на сетевых АЗС они будут расти вместе с инфляцией, а снижение, если и будет, то лишь на небольших независимых заправках.
Когда был зафиксирован пиковый спрос на бензин
В августе бензин АИ-92 на бирже снова подорожал и побил все предыдущие рекорды по стоимости. Сначала 20 августа тонна стоила 72,51 тыс. рублей, но потом цена выросла еще сильнее, достигнув 72,66 тыс. рублей.
