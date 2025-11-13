В Москве прокомментировали заявление Рубио об изъятии российских активов ТАСС: в Москве считают, что США уже осознают риски конфискации активов РФ

Российская сторона воспринимает высказывания госсекретаря США Марко Рубио как признак понимания Белым домом потенциальных последствий для Запада в случае конфискации активов РФ, передает ТАСС со ссылкой на российский диписточник. В Москве считают, что Вашингтон начинает осознавать риски дестабилизации международной финансовой системы.

Что касается возможного участия США в обсуждаемых европейцами планах конфискации российских госактивов, Марко Рубио допустил, что это может повлечь за собой «определенные непредвиденные последствия», — сказано в публикации.

Ранее западные аналитики заявили: антироссийские санкции оказались провальной стратегией — можно только предположить, что Россия готовилась к ним. Страна стала сильнее, несмотря на ограничения. По их мнению, если западные лидеры изменят позицию по РФ, на Украине воцарится мир.

Также председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что предложение экс-президента Финляндии Саули Ниинисте о переговорах с Москвой уже не спасет Европу, так как новые центры силы уже не хотят вести дела с приходящим в упадок Евросоюзом. По его словам, в ЕС считают конфронтацию с Россией прибавкой им «веса» на мировой арене, однако на деле все случилось наоборот.