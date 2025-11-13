Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 13:10

В Кремле опровергли слова госсекретаря США о России

Песков: Кремль не согласен со словами Рубио об отсутствии у РФ стремления к миру

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Nick Iwanyshyn/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кремль не согласен со словами госсекретаря США Марка Рубио о том, что Россия якобы «не хочет мира», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Американский политик в беседе с прессой констатировал, что Вашингтон не видит заинтересованности Москвы в мирном урегулировании ситуации на Украине, передает ТАСС.

Мы вряд ли можем согласиться. Россия хочет мира и открыта для урегулирования украинской проблемы политико-дипломатическими средствами, но за неимением такой возможности, когда двери закрыты со стороны киевского режима, мы продолжаем СВО, — сказал Песков.

По его словам, для России главное — обеспечить безопасность и «выполнить задачи, которые стоят перед нами». В этом позиция Кремля остается неизменной, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее Песков уже указывал, что Россия по-прежнему остается открытой к диалогу с Украиной. Однако, по его словам, это невозможно, пока Киев отказывается садиться за стол переговоров. Украинская сторона по-прежнему игнорирует предложения Москвы и не демонстрирует желания вести дискуссию.

Марко Рубио
Дмитрий Песков
Россия
США
