Российских автолюбителей защитили от завышенных пошлин

Верховный суд России постановил, что резкое увеличение таможенной стоимости автомобиля для физического лица является неправомерным, сообщила пресс-служба инстанции. Это решение было принято в рамках рассмотрения дела гражданки Виктории Б., которая ввозила подержанный автомобиль из Южной Кореи.

Истица приобрела авто за $57,8 тыс. (около 4,7 млн рублей) и уплатила таможенную пошлину в размере 2,6 млн рублей. Однако Владивостокская таможня сочла цену покупки заниженной, сославшись на стоимость аналогичных автомобилей на зарубежных интернет-площадках, и потребовала доплатить еще 2,8 млн рублей.

Женщина оспорила это решение, указав на недостоверность сведений, использованных таможенными органами для пересчета стоимости. Хотя суд первой инстанции поддержал ее позицию, апелляционная и кассационная инстанции первоначально встали на сторону таможенной службы.

В пресс-службе Верховного суда разъяснили, что при ввозе товаров для личного пользования бремя доказывания недостоверности представленных сведений лежит на таможенных органах. Отмечается, что физлица ограничены в возможности предоставления коммерческих документов в отличие от предпринимателей. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда, изучив кассационную жалобу, подтвердила правомерность решения суда первой инстанции.

