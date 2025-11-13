Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 14:05

Российских автолюбителей защитили от завышенных пошлин

Верховный суд России признал незаконным повышение пошлины на иномарку

Верховный суд России постановил, что резкое увеличение таможенной стоимости автомобиля для физического лица является неправомерным, сообщила пресс-служба инстанции. Это решение было принято в рамках рассмотрения дела гражданки Виктории Б., которая ввозила подержанный автомобиль из Южной Кореи.

Истица приобрела авто за $57,8 тыс. (около 4,7 млн рублей) и уплатила таможенную пошлину в размере 2,6 млн рублей. Однако Владивостокская таможня сочла цену покупки заниженной, сославшись на стоимость аналогичных автомобилей на зарубежных интернет-площадках, и потребовала доплатить еще 2,8 млн рублей.

Женщина оспорила это решение, указав на недостоверность сведений, использованных таможенными органами для пересчета стоимости. Хотя суд первой инстанции поддержал ее позицию, апелляционная и кассационная инстанции первоначально встали на сторону таможенной службы.

В пресс-службе Верховного суда разъяснили, что при ввозе товаров для личного пользования бремя доказывания недостоверности представленных сведений лежит на таможенных органах. Отмечается, что физлица ограничены в возможности предоставления коммерческих документов в отличие от предпринимателей. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда, изучив кассационную жалобу, подтвердила правомерность решения суда первой инстанции.

Ранее автоэксперт Алексей Леонов посоветовал россиянам, которые хотят купить машину, проводить соответствующие сделки в банке в присутствии нотариуса. Он также посоветовал запросить справку о дееспособности продавца.

