Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 09:33

Си Цзиньпин после встречи с Макроном озвучил позицию по кризису на Украине

Си Цзиньпин: Китай приветствует все усилия по достижению мира на Украине

Си Цзиньпин Си Цзиньпин Фото: Yan Yan/XinHua/Global Look Press
Пекин поддерживает все усилия, направленные на достижение мирного соглашения по Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он выразил надежду, что все стороны конфликта смогут найти наилучший выход из сложившейся ситуации. Трансляция его выступления велась на YouTube.

Что касается украинского кризиса, то Китай поддерживает все усилия, направленные на мир, и надеется, что все стороны посредством диалога и переговоров достигнут справедливого, долговременного, имеющего обязательную силу мирного соглашения, приемлемого для всех вовлеченных сторон, — заявил он.

Си Цзиньпин подчеркнул приверженность Китая дипломатическому урегулированию конфликта. При этом он призвал отказаться от губительной практики «перекладывания вины и очернения».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что украинское руководство совершило большую ошибку, не заключив сделку по урегулированию конфликта раньше. По его мнению, в начале года обстоятельства для Киева были лучше, чем сейчас.

Китай
КНР
Си Цзиньпин
Франция
Эммануэль Макрон
Украина
