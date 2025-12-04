«Нет козырей»: Трамп раскритиковал позицию Киева по переговорам

Украинское руководство совершило большую ошибку, не заключив сделку по урегулированию конфликта раньше, заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга для журналистов в Белом доме. По его мнению, сейчас обстоятельства сложились не в пользу Киева.

Американский политик напомнил о своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале. По мнению Трампа, в тот момент и следовало достигать договоренностей. Тогда республиканец прямо заявил украинской стороне, что у нее «нет козырей», а поддержку США и Европы она может потерять.

Я думал, что то время гораздо лучше подходило для урегулирования. Но они от большого ума решили этого не делать. Теперь многое против них, — подчеркнул Трамп.

Ранее глава Белого дома признался, что пока не готов прогнозировать, какими будут результаты встречи президента России Владимира Путина с предпринимателем Джаредом Кушнером и спецпосланником Стивеном Уиткоффом в Москве. Он добавил, что в контактах с представителями Украины разрабатывает «нечто хорошее».

До этого помощник президента России Юрий Ушаков обратил внимание, что переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером были полезными и конструктивными. По его словам, беседа получилась содержательной.