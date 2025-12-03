«Совесть надо иметь»: в ГД высказались о новом случае со «схемой Долиной» Милонов осудил женщину, пытающуюся по «схеме Долиной» забрать авто у бойца СВО

Женщина, которая пытается по «схеме Долиной» отобрать авто у бойца СВО, невольно помогает украинской армии, создавая трудности для защитника Родины, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, требование признать договор купли-продажи машины недействительным выглядит крайне сомнительно и не имеет под собой юридических оснований.

Целесообразно вообще не рассматривать это дело с попыткой отобрать авто у бойца СВО по «схеме Долиной», оно выглядит крайне сомнительно. Надо проверять эту женщину. С чего это вдруг она одумалась через год, что якобы мошенники у нее что-то отняли? Возможно, кто-то подсуетился из ее окружения. В соответствии с законодательством, никаких оснований требовать свою машину назад нет. Она вольно или невольно помогает украинской армии тем, что для бойца СВО, который защищает Родину, создает дополнительные трудности — моральные и психологические. Они отвлекают его от несения службы. Совесть надо иметь, — пояснил Милонов.

Ранее сообщалось, что жительница Самарской области пытается вернуть проданный за 850 тыс. рублей бойцу СВО автомобиль по аналогии с делом певицы Ларисы Долиной. Она подала иск о признании сделки недействительной, заявив, что не осознавала своих действий из-за давления мошенников.