Редкие птицы начали переселяться в российский город

Жители Перми заметили в центре города редких птиц — белых сов (Nyctea scandiaca), пишет местное орнитологическое сообщество во «ВКонтакте». Как сообщается, птицы решили переселиться поближе к добыче — мелким грызунам.

В Перми и Пермском районе уже неделю назад появились сообщения о первых белых совах, начавших свои зимние кочевки. Причем встретить сову можно прямо в центре города! – говорится в сообщении.

В Калининградской области в свое время выпустили на волю трех филинов, имеющих статус краснокнижных видов. Птиц отпустили в болотистой местности, соответствующей их естественной среде обитания. Филины появились на свет весной 2025 года в калининградском клубе соколиной охоты «Бусидо», где занимаются разведением и содержанием редких хищных птиц.

До этого канадские пожарные задержали для допроса хищную птицу, которая уронила рыбу на линии электропередачи, сообщает пожарно-спасательная служба города Эшкрофт в провинции Британская Колумбия. По их информации, из-за инцидента произошел небольшой пожар.