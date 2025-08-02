В Канаде задержали птицу, которая устроила пожар с помощью рыбы

В Канаде задержали птицу, которая устроила пожар с помощью рыбы В Канаде для допроса задержали уронившую рыбу на ЛЭП птицу

Канадские пожарные задержали для допроса хищную птицу, которая уронила рыбу на линии электропередачи, сообщает пожарно-спасательная служба города Эшкрофт в провинции Британская Колумбия. По их информации, из-за инцидента произошел небольшой пожар.

Подозреваемая скопа была поймана и содержится под стражей для допроса. Судья не одобрил освобождение под залог, поскольку имеется крайне высокий риск того, что подозреваемый может улететь, — подчеркнули в ведомстве.

Спасатели предположили, что птица была измотана жарой, поэтому уронила рыбу. Кроме того, добыча была слишком большой.

Ранее в канадской провинции Альберта местные жители наблюдали редкое природное явление — шаровую молнию, появившуюся во время сильной грозы. По словам очевидцев, после мощного разряда молнии в небе на высоте около шести метров образовался светящийся шар, который сохранял форму в течение некоторого времени.

До этого под действие дыма из-за лесных пожаров попали около 22 млн человек в Миннесоте, Висконсине и Мичигане. В качестве меры общественного давления шесть американских сенаторов-республиканцев направили письмо канадскому послу, выразив недовольство качеством воздуха и влиянием пожаров на повседневную жизнь граждан.