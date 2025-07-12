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12 июля 2025 в 18:39

В Канаде очевидцы сняли на видео редкое и опасное явление

Семейная пара в Канаде засняла шаровую молнию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жители канадской провинции Альберта стали свидетелями редкого природного явления — шаровой молнии, сообщает Global News. Во время сильной грозы в небе внезапно появился светящийся шар, который запечатлела семейная пара, гулявшая неподалеку.

После довольно сильного удара молнии мы увидели огненный шар примерно на высоте шести метров над землей. И он как бы остался там, приняв форму большого круглого шара, — сказал глава семейства.

Ранее в Санкт-Петербурге зафиксировали впечатляющий момент попадания молнии в шпиль «Лахта Центра». Очевидцы опубликовали видео, где отчетливо видны три мощных разряда, один из которых пришелся по зданию. В момент удара ночное небо над городом ярко осветилось.

До этого в Новосибирской области в садоводческом товариществе «Вега-1» под Бердском молния попала в высокую ель, растущую между двумя дачными домами. Это привело к возгоранию ствола дерева и короткому замыканию электропроводки, что спровоцировало масштабный пожар. В результате два дачных строения полностью уничтожены огнем. По предварительным данным, человеческих жертв удалось избежать. Местные жители уже организовали сбор средств для помощи пострадавшим владельцам сгоревших домов. Спасатели продолжают работать на месте происшествия, уточняя все обстоятельства случившегося.

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