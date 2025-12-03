Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 18:26

«Пытались изнасиловать»: трансгендер 131 раз ударил оппозиционера ножом

Автомобиль полиции Автомобиль полиции Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

К 10 годам колонии строгого режима приговорили квир-блогера (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Александра Синько, который убил политического активиста Виталия Иоффе в 2024 году. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой истории.

«Меня пытались изнасиловать»

Убийство произошло в ночь на 17 сентября прошлого года. Изначально СМИ сообщали, что Александр Синько нанес Иоффе порядка 20 ударов ножом. Но позже судмедэксперты насчитали на теле убитого 131 ножевое ранение.

«Ребят, хорошее будущее отменяется. Меня пытались изнасиловать. Я убила. Затыкала ножом. Не вызывайте ничего, пожалуйста. Я сама сдамся. Он мертв, он мертв. Я до последнего просила просто отпустить. Пришлось. Пришлось», — писал Синько в своем Telegram-канале.

Доехал до Выборга

При этом позже Синько признавался, что хотел уехать из страны после убийства. Он даже искал контакты организаций, которые помогли бы ему пересечь границу с Финляндией.

Блогер отправился в Выборг на такси, которое вызвал с телефона убитого, но на конечной точке молодой человек не смог оплатить поездку. Тогда он попросил водителя отвезти его в отдел полиции. На видео, которое снял оттуда сам Синько, он говорит: «Я человека убил. Вы не хотите заявление принять?» Сотрудники полиции предлагали ему вызвать скорую помощь и смеялись над ним.

10 лет исправительной колонии

В ходе суда мужчина полностью признал вину. В итоге его приговорили к 10 годам исправительной колонии.

«Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Александра Синько, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. „д“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 1 месяц в ИК строгого режима», — сообщили в пресс-службе петербургских судов.

Синько изначально надеялся, что ему инкриминируют статью о превышении пределов самообороны. Но молодой человек покинул место убийства и хотел сбежать из страны. В итоге судили его по статьям об убийстве и краже.

Читайте также:

Зарезали и унесли в подвал: в Кузбассе школьница и ее бойфренд убили мать

Бабушка списала все на борщ: дед насиловал внучку с шести лет, но никто не защитил девочку

Взял за горло во время секса: кавказец задушил путану в отеле и скрылся

Назвал шлюхой и изнасиловал: врач-садист искал себе жертв в чате пациентов

Мать покрывала садиста: отчим до смерти забил падчерицу скалкой

убийства
уголовные дела
происшествия
криминал
убийцы
Россия
Санкт-Петербург
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Астрахани раскрыли браконьерскую схему с осетровыми на 250 млн рублей
В приграничном регионе отменили концерты SHAMAN
«Спартак» обыграл соперника на его территории в ходе матча КХЛ
Сотрудница банка попала за решетку из-за шикарной жизни на краденные деньги
Глава ВТБ вспомнил анекдот на фоне споров банков с маркетплейсами
ЕК одобрила предложения по экспроприации активов России
«Девственности не лишил, но все остальное было»: отец 7 лет насиловал дочку
Буданова высмеяли за давнее обещание выпить кофе в Крыму
Молдавия окончательно определилась с судьбой Русского дома в Кишиневе
Напавшему на сотрудников ФСИН американцу увеличили срок до 10 лет
«Все важно»: Собянин высказался о выплатах бойцам СВО в Москве
Камера засняла момент наезда на ребенка в Кемеровской области
«Я вижу тень»: модель нашли закопанной лесу после тревожных сообщений
Блогер призвал россиян не переживать из-за блокировки WhatsApp
Редкие птицы начали переселяться в российский город
«Аэрофлот» запустил «Бизнес-проездной» для частых перелетов
Блогера-правозащитника задержали за вымогательства с шантажом
Цитрусовый десерт из слоеного теста: рецепт для новичков
Стая бродячих собак спасла брошенного матерью младенца
Пусть Богородица хранит вас: открытки на Введение во храм — 4 декабря
Дальше
Самое популярное
Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.