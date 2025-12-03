«Пытались изнасиловать»: трансгендер 131 раз ударил оппозиционера ножом

К 10 годам колонии строгого режима приговорили квир-блогера (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Александра Синько, который убил политического активиста Виталия Иоффе в 2024 году. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой истории.

«Меня пытались изнасиловать»

Убийство произошло в ночь на 17 сентября прошлого года. Изначально СМИ сообщали, что Александр Синько нанес Иоффе порядка 20 ударов ножом. Но позже судмедэксперты насчитали на теле убитого 131 ножевое ранение.

«Ребят, хорошее будущее отменяется. Меня пытались изнасиловать. Я убила. Затыкала ножом. Не вызывайте ничего, пожалуйста. Я сама сдамся. Он мертв, он мертв. Я до последнего просила просто отпустить. Пришлось. Пришлось», — писал Синько в своем Telegram-канале.

Доехал до Выборга

При этом позже Синько признавался, что хотел уехать из страны после убийства. Он даже искал контакты организаций, которые помогли бы ему пересечь границу с Финляндией.

Блогер отправился в Выборг на такси, которое вызвал с телефона убитого, но на конечной точке молодой человек не смог оплатить поездку. Тогда он попросил водителя отвезти его в отдел полиции. На видео, которое снял оттуда сам Синько, он говорит: «Я человека убил. Вы не хотите заявление принять?» Сотрудники полиции предлагали ему вызвать скорую помощь и смеялись над ним.

10 лет исправительной колонии

В ходе суда мужчина полностью признал вину. В итоге его приговорили к 10 годам исправительной колонии.

«Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Александра Синько, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. „д“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 1 месяц в ИК строгого режима», — сообщили в пресс-службе петербургских судов.

Синько изначально надеялся, что ему инкриминируют статью о превышении пределов самообороны. Но молодой человек покинул место убийства и хотел сбежать из страны. В итоге судили его по статьям об убийстве и краже.

