03 декабря 2025 в 18:46

Напавшему на сотрудников ФСИН американцу увеличили срок до 10 лет

Центральный районный суд Воронежа добавил два года к сроку Гилмана

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Центральный районный суд Воронежа увеличил срок заключения гражданину США Роберту Гилману до 10 лет колонии строгого режима за нападения на сотрудников ФСИН, заявила его адвокат Ирина Бражникова. Ранее ему назначили восемь лет, передает ТАСС.

Два года дали, к его восьми два года — получилось 10 в сумме. <…> Апелляцию подавать не будем. У него будет еще одно уголовное дело, еще один эпизод, но это уже отдельно будет рассматриваться, — сказала Бражникова.

Суд рассматривал два эпизода, произошедших весной 2025 года. 5 мая Гилман совершил нападение на сотрудника УФСИН, пытаясь избежать перевода в колонию, а на следующий день вновь атаковал сотрудника службы в попытке вернуться в СИЗО Воронежа. Новые эпизоды по делу будут рассмотрены с 25 декабря.

Гилмана задержали 19 января 2022 года на вокзале Воронежа за пьяный дебош в поезде Сухум — Москва. В участке он ударил ногой сотрудника МВД, за что получил 4,5 года колонии общего режима. Позже срок сократили на год. После этого Гилман неоднократно применял насилие к сотрудникам колонии и СИЗО — его приговорили к семи годам и одному месяцу колонии строгого режима и штрафу в 300 тыс. рублей. В апреле 2025 года суд добавил к этому сроку еще один год.

Ранее гражданин США из Техаса заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО, стремясь доказать свое право на российское гражданство. Он также перевез в страну свою семью — жену и шестерых детей. Свое решение он объяснил падением культуры и высоким уровнем преступности в США.

