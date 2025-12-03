«Все важно»: Собянин высказался о выплатах бойцам СВО в Москве

Москва по-прежнему оказывает финансовую и социальную поддержку участникам специальной военной операции, а также их семьям, заявил в ходе прямой линии в эфире телеканала ТВЦ мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, все это важно. Мэр также выразил надежду, что по части выплат военнослужащим Москва далеко не на последнем месте.

Все важно: и помощь нашим вооруженным силам, и развитие военно-промышленного комплекса, и, конечно, оказание содействия нашим гражданам, москвичам, которые заключают контракты с Министерством обороны, — сказал Собянин.

Он добавил, что сегодня в зоне боевых действий находятся десятки тысяч москвичей. Собянин подчеркнул, что усилия города по поддержке армии и обеспечению суверенитета России не остаются незамеченными.

Мэр также отметил, что системы противовоздушной обороны защищают Москву от атак эффективнее, чем аналогичные системы в ряде «продвинутых стран». По словам Собянина, российские подразделения отражают намного больше угроз.