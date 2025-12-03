Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 17:57

Самарская Долина потребовала через суд машину бойца СВО

Самарчанка пытается отсудить у участника СВО машину по схеме Долиной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Жительница Самарской области пытается вернуть проданный за 850 тыс. рублей автомобиль по аналогии с делом певицы Ларисы Долиной, сообщил Telegram-канал Baza. Она подала иск о признании сделки недействительной, заявив, что не осознавала своих действий из-за давления мошенников.

Женщина также утверждает, что отдала покупателю Kia Soul и даже запасные колеса, предоставив суду медицинские документы. Покупатель машины позднее перепродал ее.

Последним владельцем стал местный житель Владислав, который сейчас находится в зоне СВО. Самарчанка добивается рассмотрения дела без его участия.

Адвокат Владислава сообщил суду, что военнослужащий регулярно направляет письма с просьбой дождаться его возвращения. Защитник также требует отложить слушания.

Ранее Верховный суд России потребовал материалы дела об оспаривании сделки по квартире певицы Ларисы Долиной. Адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко уточнила, что это может свидетельствовать о возможном пересмотре решений нижестоящих инстанций.

