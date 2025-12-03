Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 19:10

Дочь певицы Славы рассказала, как получила роль в бразильском сериале

Дочь Славы рассказала, что прошла пробы в сериал бразильских продюсеров

Александра Морозова Александра Морозова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дочь певицы Славы Александра Морозова сообщила NEWS.ru о том, что получила роль в бразильском сериале и скоро приступит к съемкам. Морозова недавно участвовала в шоу «Выживалити. Наследники», и бразильские продюсеры, которые изучали проект для своего ТВ, заметили там девушку. По словам дочери Славы, они нашли ее страницу в соцсетях, связались с менеджерами и предложили записать пробы для сериала.

Продюсеры написали им с предложением обсудить роль в сериале по видеосвязи, прислали синопсис. Затем мы созвонились, сделали онлайн-пробы на английском языке, которым я хорошо владею. Я согласилась на участие. Сейчас мы находимся в стадии подготовки договора и обсуждения нюансов съемок и логистики, — рассказала Морозова.

Рабочее название сериала — «Остров надежды» (Ilha da Esperanca). Сюжет связан с тематикой шоу, где Морозова стала победительницей, это история международной группы из разных стран, выжившей после крушения круизного лайнера. Герои оказываются на затерянном острове, где им предстоит бороться за жизнь, раскрывать тайны прошлого и строить новое общество.

Мне предложили роль Лизы, молодого ученого-океанолога, которая помогает справляться с вызовами дикой природы. Предстоит играть на португальском. Это новый для меня язык. Сейчас я беру уроки, получается неплохо. Лингвистическое образование и способность к языкам мне помогают, — сообщила дочь Славы.

Съемки сериала будут проходить в Бразилии. В планах пока восемь эпизодов, сколько съемочных дней они займут, на данный момент неизвестно.

Ранее дочь певицы Славы заявила, что продолжает хорошо общаться с бывшим возлюбленным матери Анатолием Данилицким, с которым артистка рассталась. По словам наследницы знаменитости, она поддерживает родительницу в столь непростой период жизни.

