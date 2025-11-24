День матери
24 ноября 2025 в 20:08

Дочь Славы раскрыла правду о взаимоотношениях с экс-избранником матери

Дочь Славы подтвердила, что продолжает тепло общаться с экс-избранником матери

Певица Слава (Анастасия Сланевская) с дочерью Александрой Морозовой Певица Слава (Анастасия Сланевская) с дочерью Александрой Морозовой Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Дочь певицы Славы (Анастасии Сланевской) Александра Морозова заявила на премии «Лицо нации. Мама», что продолжает хорошо общаться с бывшим возлюбленным матери Анатолием Данилицким, с которым артистка рассталась. По словам наследницы знаменитости, которые приводит корреспондент NEWS.ru, она поддерживает родительницу в столь непростой период жизни.

Моя мама — мой друг. Я всегда ее поддержу и всегда буду на ее стороне. Я очень люблю Анатолия, мы иногда действительно общаемся. Мы в принципе помимо общих праздников никогда особо не общались. Если он мне позвонит, я всегда отвечу. Это невероятно умный человек. Мы в близких взаимоотношениях, — рассказала наследница певицы.

Ранее Слава сообщила об интрижках своего фактического мужа. Певица рассказала, что Данилицкий выпивал в барах с прекрасными молодыми девушками. Она также посетовала на то, что возлюбленный так и не сделал ей предложения руки и сердца.

До этого Слава обвинила в предательстве своих коллег и родных. Звезда вышла на связь с поклонниками и призналась, что не может не горевать, так как близкие совершают «мерзкие, отвратительные, предательские» поступки и пользуются ее добрым характером.

