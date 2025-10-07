«Меня всю высосали»: певица Слава со слезами на глазах раскрыла свой секрет Певица Слава призналась, что столкнулась с предательством близких людей

Российская певица Анастасия Сланевская, более известная как Слава, обвинила в предательстве своих коллег и родных. Звезда вышла на связь с поклонниками в Instagram (деятельность в РФ запрещена) и призналась, что не может не плакать, так как близкие совершают «мерзкие, отвратительные, предательские» поступки и пользуются ее добротой.

Они меня просто загнали, затоптали до такой степени. Они меня всю высосали, — отметила певица.

Ранее Слава сообщила об изменах своего сожителя Анатолия Данилицкого. При этом артистка заявила, что сама тоже «не святая». По словам певицы, при помощи танцев в ночных клубах она пыталась справиться с внутренней болью. Также она посетовала, что возлюбленный так и не сделал ей предложение руки и сердца.

Также блогер Полина Диброва рассказала, что ее дети по-разному восприняли известие о разводе: старшие Александр и Федор отнеслись к этому спокойно, а младший Илья отреагировал со слезами. Она вспомнила, что лично сообщила троим сыновьям о решении расстаться с их отцом телеведущим Дмитрием Дибровым после 17 лет брака.