03 декабря 2025 в 19:09

«ЕС вырождается»: сенатор об отказе финнов дать ВСУ гарантии безопасности

Сенатор Джабаров: ЕС изменит мнение о поддержке Киева в пользу сближения с РФ

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Главы стран Евросоюза поменяют мнение о поддержке Украины в сторону сближения с Россией, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Его не удивило заявление финского премьер-министра Петтери Орпо о неготовности предоставить Киеву гарантии безопасности.

Лидеры ЕС будут «переобуваться» в воздухе еще не раз. Конечно, они говорили, что все вместе [с Украиной], при поддержке американцев и при полном финансировании, будут наносить нам стратегическое поражение. Теперь, когда они видят, что их замысел не удался и американцы особо не стараются ради Украины, я думаю, что они будут менять свою точку зрения не раз. И как раз в сторону сближения позиций с нашей страной, потому что без России их будущее видится в очень сером цвете в Европе. Всерьез относиться к заявлениям лидеров ЕС мы уже давно не можем. Европа, по сути, вырождается, — объяснил Джабаров.

Ранее депутат Дмитрий Новиков заявил, что лидеры стран Евросоюза хотят обеспечить себе политическую устойчивость, стремясь присвоить замороженные российские активы. По его мнению, этот шаг в долгосрочной перспективе вызовет необратимые материальные проблемы для Европы.

Владимир Джабаров
Евросоюз
Россия
Украина
Софья Якимова
С. Якимова
