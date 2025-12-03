Главы стран Евросоюза поменяют мнение о поддержке Украины в сторону сближения с Россией, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Его не удивило заявление финского премьер-министра Петтери Орпо о неготовности предоставить Киеву гарантии безопасности.

Лидеры ЕС будут «переобуваться» в воздухе еще не раз. Конечно, они говорили, что все вместе [с Украиной], при поддержке американцев и при полном финансировании, будут наносить нам стратегическое поражение. Теперь, когда они видят, что их замысел не удался и американцы особо не стараются ради Украины, я думаю, что они будут менять свою точку зрения не раз. И как раз в сторону сближения позиций с нашей страной, потому что без России их будущее видится в очень сером цвете в Европе. Всерьез относиться к заявлениям лидеров ЕС мы уже давно не можем. Европа, по сути, вырождается, — объяснил Джабаров.

Ранее депутат Дмитрий Новиков заявил, что лидеры стран Евросоюза хотят обеспечить себе политическую устойчивость, стремясь присвоить замороженные российские активы. По его мнению, этот шаг в долгосрочной перспективе вызовет необратимые материальные проблемы для Европы.