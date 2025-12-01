День матери
01 декабря 2025 в 17:17

Джабаров назвал главные для России гарантии безопасности

Джабаров: Россия заинтересована в своих гарантиях безопасности

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
России интересны собственные гарантии безопасности, заявил в беседе с Lenta.ru заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, речь идет о статусе Украины в НАТО, наличии иностранного контингента и размер армии Киева.

Нас интересуют невступление Украины в НАТО, неразмещение на ее территории иностранных вооруженных сил и, конечно, ограничение численности армии Украины. А остальные гарантии будут определяться в процессе переговоров, — констатировал сенатор.

Он также напомнил, что Москва говорит о гарантиях безопасности с декабря 2021 года. По словам Джабарова, тогда Запад не прислушался к аргументам России.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Соединенные Штаты не станут помогать Украине в получении членства в НАТО и вряд ли предоставят ей серьезные гарантии безопасности. Он отметил, что Киев может рассчитывать только на некие расплывчатые обязательства от европейских стран. Украинская сторона пытается добиться гарантий аналогично пятой статьей устава НАТО, однако она имеет слишком много трактовок, добавил эксперт.

Владимир Джабаров
НАТО
Россия
Украина
