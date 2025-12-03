В Госдуме раскрыли коварный замысел Евросоюза по «воровству» активов России

Лидеры стран Евросоюза хотят обеспечить себе политическую устойчивость, стремясь присвоить замороженные российские активы, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его мнению, этот шаг в долгосрочной перспективе вызовет необратимые материальные проблемы для Европы.

То, что будет названо юридическим обоснованием Еврокомиссии [для конфискации активов РФ], на самом деле все будут понимать как политическое. Разные игроки на сцене ЕС решают разные проблемы. Есть те, кто смотрит вперед, а есть те, кому нужно сегодня, здесь и сейчас решить краткосрочные задачи своей политической выживаемости. Они готовы наплевать на чистоту правовых процедур, исходя из того, что завтра будет новый день, и они придумывают очередные операции. Новые информационные бомбы могут взрываться, тем самым отодвигая те вопросы, которые могли бы быть к ним предъявлены за их сегодняшние неблаговидные действия, — высказался Новиков.

Он подчеркнул, что с юридической точки зрения воровство невозможно оправдать. По мнению Новикова, присвоение средств можно только установить, признать или сделать вид, что ничего не произошло, так как это будет явным грабежом на глазах мировой общественности. Депутат пояснил, что именно поэтому в Евросоюзе есть люди, которые смотрят в будущее и не готовы поддерживать такие схемы.

В ЕС понимают, что долгосрочные последствия будут связаны с серьезными финансовыми потерями. В мире довольно много различных игроков на финансовых рынках и много политических игроков, имеющих финансовые ресурсы. Не все из них заинтересованы в том, чтобы очень быстро эти ресурсы вкладывать в оборот и получать новые прибыли. Некоторые ищут надежные способы сохранения финансов на будущие периоды. Европа, занимаясь воровством российских средств, перестает быть надежной гаванью для сохранения активов, и это в долгосрочной перспективе обернется для нее негативными последствиями, — заключил Новиков.

Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо сообщила, что в ближайшее время ЕК представит юридическое предложение о направлении замороженных российских активов на поддержку Украины. Речь идет о сумме в размере €210 млрд.