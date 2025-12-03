Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 14:06

В Госдуме раскрыли коварный замысел Евросоюза по «воровству» активов России

Депутат Новиков: лидеры ЕС хотят обеспечить себе политическую выживаемость

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Лидеры стран Евросоюза хотят обеспечить себе политическую устойчивость, стремясь присвоить замороженные российские активы, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его мнению, этот шаг в долгосрочной перспективе вызовет необратимые материальные проблемы для Европы.

То, что будет названо юридическим обоснованием Еврокомиссии [для конфискации активов РФ], на самом деле все будут понимать как политическое. Разные игроки на сцене ЕС решают разные проблемы. Есть те, кто смотрит вперед, а есть те, кому нужно сегодня, здесь и сейчас решить краткосрочные задачи своей политической выживаемости. Они готовы наплевать на чистоту правовых процедур, исходя из того, что завтра будет новый день, и они придумывают очередные операции. Новые информационные бомбы могут взрываться, тем самым отодвигая те вопросы, которые могли бы быть к ним предъявлены за их сегодняшние неблаговидные действия, — высказался Новиков.

Он подчеркнул, что с юридической точки зрения воровство невозможно оправдать. По мнению Новикова, присвоение средств можно только установить, признать или сделать вид, что ничего не произошло, так как это будет явным грабежом на глазах мировой общественности. Депутат пояснил, что именно поэтому в Евросоюзе есть люди, которые смотрят в будущее и не готовы поддерживать такие схемы.

В ЕС понимают, что долгосрочные последствия будут связаны с серьезными финансовыми потерями. В мире довольно много различных игроков на финансовых рынках и много политических игроков, имеющих финансовые ресурсы. Не все из них заинтересованы в том, чтобы очень быстро эти ресурсы вкладывать в оборот и получать новые прибыли. Некоторые ищут надежные способы сохранения финансов на будущие периоды. Европа, занимаясь воровством российских средств, перестает быть надежной гаванью для сохранения активов, и это в долгосрочной перспективе обернется для нее негативными последствиями, — заключил Новиков.

Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо сообщила, что в ближайшее время ЕК представит юридическое предложение о направлении замороженных российских активов на поддержку Украины. Речь идет о сумме в размере €210 млрд.

Россия
Евросоюз
Украина
активы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фон дер Ляйен оценила запрет нефти газа из России
Обедающий в одиночестве в армейской столовой Macan попал на фото
Центробанк может пересмотреть свою позицию в споре банков с маркетплейсами
«Полезный опыт»: Корстин о жизни в США и периоде выступлений в WNBA
Верховный суд потребовал материалы дела о сделке с квартирой Долиной
Погода в Москве в четверг, 4 декабря: ждать ли ливней и сильного ветра
«Зеленский — убыточный проект»: Слуцкий, Миронов, Чепа о переговорах с США
Разговор по-новому: 3 ключевых момента встречи Путина и Уиткоффа
Стало известно, как выросло число вакансий на одного безработного
Аналитик предложил способ стабилизировать курс рубля
Котяков раскрыл, в каких кадрах нуждается Россия
Начальника представительства Минобороны задержали за взятку
В Госдуме ответили, стоит ли ожидать новогоднего перемирия в зоне СВО
«К ней приходили клиенты»: раскрыты подробности дела экс-участницы «Дома-2»
«Моя Родина здесь»: Корстин раскрыла, почему не стала выступать за Францию
Toyota зарегистрировала в России товарный знак вслед за Audi и Kia
«Смогут покинуть»: власти Израиля приняли одно решение по сектору Газа
В Татарстане задержали сотрудников приюта после нападения собак на ребенка
В МЧС России поступила финальная партия арктических вездеходов
В Таиланде отменили запрет на продажу алкоголя, который действовал 53 года
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.