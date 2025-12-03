Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
До какого возраста ребенок считается несовершеннолетним?

В России ребенок считается несовершеннолетним до достижения им возраста 18 лет. Совершеннолетие официально наступает не в день рождения, а на следующие сутки после того, как человеку исполняется 18. Именно с этого момента гражданин получает полную дееспособность и право самостоятельно распоряжаться своей жизнью.

Разница между несовершеннолетием и совершеннолетием

Несовершеннолетние граждане обладают ограниченными правами: они могут жить и воспитываться в семье, получать образование, общаться с родственниками и иметь в собственности имущество. Однако большинство решений за них принимают родители или опекуны, которые несут ответственность за их действия. С наступлением совершеннолетия человек получает полную гражданскую, уголовную и материальную ответственность, право голосовать, заключать любые сделки и самостоятельно управлять имуществом.

Градация по возрастам в российском законодательстве

До какого возраста ребенок считается несовершеннолетним, зависит от правовых норм: с 14 до 18 лет граждане частично отвечают за проступки, а если у них нет дохода или имущества, ущерб возмещают законные представители. До 14 лет ответственность полностью лежит на родителях или опекунах.

Что означает совершеннолетие

Человек становится совершеннолетним в 18 лет, потому что к этому возрасту завершается формирование психики и физиологии. Совершеннолетний гражданин обязан самостоятельно возмещать причиненный другим ущерб, нести полную материальную ответственность перед работодателем и отвечать за свои действия по закону. Он получает право без ограничений работать, распоряжаться своими доходами, вступать в брак, голосовать на выборах и заключать договоры.

Понимание того, до какого возраста ребенок считается несовершеннолетним, важно для родителей и самих подростков: граница проходит в 18 лет, когда человек обретает полную дееспособность и все гражданские права наравне с обязанностями. Этот порог установлен на основе психологических и физиологических критериев зрелости. Совет тем, кто интересуется этой темой: изучите нормы Семейного и Гражданского кодексов РФ, чтобы знать свои права и обязанности на каждом этапе взросления.

