31 октября 2025 в 20:30

Как получить права впервые в 2025 году? Инструкция для будущих водителей

Как получить права впервые в 2025 году? Инструкция для будущих водителей Как получить права впервые в 2025 году? Инструкция для будущих водителей Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Оформление водительского удостоверения впервые в 2025 году возможно только после прохождения полного курса подготовки в аккредитованной автошколе, сдачи экзаменов в ГИБДД и предоставления всех необходимых документов, включая медицинское заключение. Как получить права впервые в 2025 году? Нужно пройти обучение, сдать внутренний экзамен в автошколе и успешно пройти проверку знаний и навыков в подразделении ГИБДД.

Зачем и кому нужны права

Водительское удостоверение требуется каждому, кто планирует управлять транспортным средством на дорогах России. Оно подтверждает, что человек знает правила дорожного движения и обладает практическими навыками вождения. Права категории B (легковые автомобили) можно получить с 18 лет, а категории A1 и M (легкие мотоциклы и мопеды) — с 16 лет. Это возрастное ограничение введено для обеспечения безопасности и зрелости водителей.

Можно ли получить права без автошколы?

Нет, в 2025 году оформить водительское удостоверение без автошколы невозможно. С 2013 года отменена возможность экстернатной сдачи экзаменов. Обязательным условием является обучение в аккредитованном образовательном учреждении, независимо от наличия опыта вождения. Это требование направлено на снижение аварийности и повышение уровня подготовки водителей.

Получение прав в 2025 году в первый раз: как это сделать и куда обращаться? Получение прав в 2025 году в первый раз: как это сделать и куда обращаться? Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Все способы получения прав

Единственный способ получить права впервые — стандартная процедура через автошколу. Сначала пройдите медкомиссию и получите справку по форме 003-В/у, посетив терапевта, офтальмолога, психиатра и нарколога (последних двух — по месту прописки). Затем выберите лицензированную автошколу, подайте паспорт, СНИЛС, фото и справку. Обучение включает 130 часов теории и 54–56 часов вождения, в зависимости от типа коробки передач. После успешного прохождения внутреннего экзамена автошкола выдает документ, дающий допуск к сдаче в ГИБДД. Экзамен состоит из двух частей: теория (20 вопросов, 20 минут, не более двух ошибок) и вождение в городе (30 минут). С 1 сентября 2025 года госпошлина за выдачу прав увеличилась до 4 тыс. рублей, а скидка 30% на «Госуслугах» больше не действует.

Таким образом, получение водительского удостоверения впервые в 2025 году требует обязательного обучения, прохождения медкомиссии и сдачи экзаменов в ГИБДД. Как получить права впервые в 2025 году? Следуйте установленному порядку, выберите проверенную автошколу и готовьтесь основательно.

Ранее мы рассказывали, как сберечь машину зимой, поставив ее на консервацию.

