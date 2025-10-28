Психолог предупредил, чем грозит вовлечение бабушек в воспитание детей

В семьях, где воспитанием детей занимаются бабушки и дедушки, может возникнуть конфликт поколений, заявил «Москве 24» психолог Станислав Самбурский. В таких ситуациях взрослые наблюдают, как их матери и отцы проявляют заботу о внуках, и зачастую неосознанно сравнивают это со своим детством.

Для взрослых эта ситуация бывает очень болезненной, внутри они спрашивают: «Почему ты не была вот такой заботливой мамой для меня, со мной все было на бегу?» И на этой почве возникает конфликт поколений, — пояснил Самбурский.

Он добавил, что такие семейные разногласия обычно маскируются под борьбу за личные границы. Родители начинают отстаивать свою автономию и спорить с пожилыми родственниками о том, как правильнее воспитывать детей.

Ранее психолог Юлия Тарибо заявила, что выросшие дети могут начать критиковать своих родителей, чтобы продемонстрировать самостоятельность. Она подчеркнула, что в какой-то момент человек начинает выстраивать собственную систему ценностей, которая может заметно отличаться от родительской.