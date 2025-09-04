Психолог ответила, почему взрослые дети начинают критиковать родителей

Выросшие дети могут начать критиковать своих родителей, чтобы продемонстрировать самостоятельность, заявила психолог Юлия Тарибо. В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт подчеркнула, что в какой-то момент человек начинает выстраивать собственную систему ценностей, которая может заметно отличаться от родительской.

В какой-то момент ребенок, став взрослым, начинает выстраивать собственную систему ценностей. Часто она оказывается противоположной родительской — не из желания обидеть, а чтобы подчеркнуть самостоятельность. Критикуя старшее поколение, дети демонстрируют свою зрелость и отделяются от прежней семейной системы, — пояснила Тарибо.

Психолог уточнила, что важную роль в этом играют и социальные факторы. Так, по ее словам, в соцсетях постоянно появляются новые тенденции, из-за чего усиливается разрыв между поколениями. Кроме того, за критикой могут скрываться и скрытые мотивы, например тревога за здоровье родителей.

Попытка проконтролировать привычки родителей — это способ продлить их активность и снизить собственную тревогу. Не стоит забывать и о нарушении границ. Если в детстве родители были чрезмерно опекающими, то во взрослом возрасте эта модель может развернуться наоборот, — добавила эксперт.

