03 декабря 2025 в 16:48

Экономист оценил инициативу предновогодних выплат пенсионерам

Экономист Сафонов: разговоры о предновогодних выплатах можно считать популизмом

Разговоры о предновогодних выплатах пенсионерам — это популизм, заявил «Москве 24» доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Он отметил, что такие выплаты не предусмотрены в бюджете страны.

Экономист подчеркнул, что в России система защиты построена на адресности — льготы и помощь предоставляются тем, кто нуждается в них больше всего, однако, по его мнению, это системная работа. Сафонов заявил, что предложение выплатить пенсионерам дополнительно по 5 тыс. рублей перед Новым годом выглядит как популизм.

По мнению экономиста, наличие таких выплат не может считаться эффективной мерой. Он предложил вместо этого усилить системную поддержку некоторых категорий граждан.

Ранее депутат Ярослав Нилов рассказал, что пенсионеры, получающие выплаты в начале месяца, получат в конце декабря 2025 года проиндексированную на 7,6% пенсию за январь. По его словам, это коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров.

