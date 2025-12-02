Некоторые россияне получат две пенсии в декабре Нилов: получателям выплат в начале месяца выдадут две пенсии в декабре

Пенсионеры, получающие выплаты в начале месяца, получат в конце декабря 2025 года проиндексированную на 7,6% пенсию за январь, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, это коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров.

Из-за новогодних праздников, в связи с тем, что пенсии выплачивают не всем в один день, а по графику выплат пенсии, есть те, кто получает пенсии в начале месяца. Соответственно, таким гражданам, с учетом того, что в начале января праздники, пенсии придут в конце декабря уже в проиндексированном виде, — отметил Нилов.

Он добавил, что при формировании бюджета был заложен индекс 7,6%. Он и предусмотрен для индексаций.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования России на 2026 год и плановые 2027–2028 годы. Страховые пенсии россиян будут ежегодно увеличиваться на 7,5–8%. Средняя выплата по стране вырастет до 25,7 тыс. рублей. Социальные пенсии для инвалидов и детей, потерявших кормильца, с апреля 2026 года вырастут на 6,8%.

Тем временем стало известно, что с 1 января 2026 года в России произойдет индексация страховых пенсий на 7,6%, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов. Средства на это уже заложили в проект бюджета Социального фонда. В результате средний размер пенсионных выплат по старости увеличится почти на 2 тыс. рублей и достигнет 27,1 тыс. рублей.