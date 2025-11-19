В России проиндексируют страховые пенсии Минтруд: страховые пенсии в России будут проиндексированы на 7,6% с 1 января

С 1 января 2026 года в России произойдет индексация страховых пенсий на 7,6%, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов. По его словам, средства на это уже заложили в проект бюджета Социального фонда, передает РИА Новости.

В результате средний размер пенсионных выплат по старости увеличится почти на 2 тыс. рублей и достигнет 27,1 тыс. рублей. Это повышение затронет как работающих, так и тех пенсионеров, которые не трудоустроены, — в общей сложности около 38 млн человек.

Также статс-секретарь отметил, что с 1 апреля 2026 года произойдет индексация социальных пенсий на 6,8%. Это изменение коснется 4,4 млн пенсионеров.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования России на 2026 год и плановые 2027–2028 годы. Страховые пенсии россиян будут ежегодно увеличиваться на 7,5–8%. Средняя выплата по стране вырастет до 25,7 тыс. рублей. Социальные пенсии для инвалидов и детей, потерявших кормильца, с апреля 2026 года вырастут на 6,8%.