Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 02:30

Россиянам рассказали, на сколько вырастут пенсии в ближайшие три года

Депутат Говырин: страховая пенсия будет расти ежегодно на 7,5–8%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страховые пенсии россиян будут ежегодно увеличиваться на 7,5–8% в течение ближайших лет, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, индексация будет проводиться в два этапа — в феврале и апреле.

Госдума приняла в первом чтении проект федерального закона о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования России на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Средняя страховая пенсия по стране вырастет до 25,7 тыс. рублей. В последующие два года индексация будет проводиться в два этапа: 1 февраля и 1 апреля с общим ростом около 7,5–8% ежегодно, — пояснил Говырин.

Он добавил, что социальные пенсии для инвалидов и детей, потерявших кормильца, с апреля 2026 года вырастут на 6,8%. Кроме того, по словам депутата, размер маткапитала будет расти по индексу потребительских цен.

Социальные пенсии будут увеличены с 1 апреля 2026 года на 6,8%. Та же величина роста запланирована и для ежемесячных денежных выплат. В 2027 и 2028 годах их индексация составит по 4% в год. Материнский капитал также увеличится — его размер будет расти по индексу потребительских цен. В 2026 году выплата составит 737 тыс. рублей при рождении первого ребенка и 974 тыс. рублей при рождении второго, — резюмировал Говырин.

Ранее глава Социального фонда РФ Сергей Чирков заявил, что индексация социальных пособий, которая планируется 1 февраля 2026 года, коснется 16 млн россиян. По его словам, выплаты предоставляются ветеранам боевых действий, героям Советского Союза, героям России, а также гражданам с инвалидностью.

пенсии
выплаты
индексации
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«За пару лет станут нищими»: ЕС дорого заплатит за кражу активов России
Синоптик рассказала, когда в Москве выпадет снег
«Убей себя, а мы поможем»: Канада превращается в полигон нацистских практик
Атмосфера праздника: как прошел матч московского ЦСКА и сербской «Меги»
ПВО отразила атаку беспилотников ВСУ над одной областью
Мирный житель стал жертвой атаки ВСУ на российский регион
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось
Россиянам рассказали, на сколько вырастут пенсии в ближайшие три года
«Лукойл» и «Роснефть» получили новый удар от США
В Госдуме предложили увеличить зарплаты и пенсии россиян в четыре раза
Госдума приняла поправки на триллионы рублей
Тренер ЦСКА признал имеющиеся проблемы внутри команды
Памфилова предупредила Запорожье об опасном законопроекте
Тренер сербского клуба заявил, что посоветует коллегам приезжать в Москву
Фаза Луны сегодня, 23 октября 2025 года. Рыба для котиков, агрессия и успех
Мать вора сожгла шедевры Пикассо и Моне: топ-5 самых дерзких краж из музеев
Трамп сообщил об отмене встречи с Путиным в Будапеште
Число погибших при взрыве в Копейске возросло
Трамп прокомментировал снятие ограничений по ракетам для ВСУ
Пять человек госпитализировали после взрыва в Копейске
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.