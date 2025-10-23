Россиянам рассказали, на сколько вырастут пенсии в ближайшие три года

Россиянам рассказали, на сколько вырастут пенсии в ближайшие три года Депутат Говырин: страховая пенсия будет расти ежегодно на 7,5–8%

Страховые пенсии россиян будут ежегодно увеличиваться на 7,5–8% в течение ближайших лет, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, индексация будет проводиться в два этапа — в феврале и апреле.

Госдума приняла в первом чтении проект федерального закона о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования России на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Средняя страховая пенсия по стране вырастет до 25,7 тыс. рублей. В последующие два года индексация будет проводиться в два этапа: 1 февраля и 1 апреля с общим ростом около 7,5–8% ежегодно, — пояснил Говырин.

Он добавил, что социальные пенсии для инвалидов и детей, потерявших кормильца, с апреля 2026 года вырастут на 6,8%. Кроме того, по словам депутата, размер маткапитала будет расти по индексу потребительских цен.

Социальные пенсии будут увеличены с 1 апреля 2026 года на 6,8%. Та же величина роста запланирована и для ежемесячных денежных выплат. В 2027 и 2028 годах их индексация составит по 4% в год. Материнский капитал также увеличится — его размер будет расти по индексу потребительских цен. В 2026 году выплата составит 737 тыс. рублей при рождении первого ребенка и 974 тыс. рублей при рождении второго, — резюмировал Говырин.

Ранее глава Социального фонда РФ Сергей Чирков заявил, что индексация социальных пособий, которая планируется 1 февраля 2026 года, коснется 16 млн россиян. По его словам, выплаты предоставляются ветеранам боевых действий, героям Советского Союза, героям России, а также гражданам с инвалидностью.