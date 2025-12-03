Камера засняла момент наезда на ребенка в Кемеровской области

В городе Прокопьевске Кемеровской области водитель сбил девочку, перебегавшую дорогу по нерегулируемому переходу, что попало на видео, сообщает Telegram-канал «ПроКис». Инцидент произошел 2 декабря на улице Зеленстроевской.

Ребенок получил телесные повреждения в результате наезда автомобиля, говорится в сообщении. Подробности о состоянии пострадавшей пока не поступали, по факту аварии проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств.

Ранее в ГУ МЧС по Удмуртской Республике сообщили о столкновении трех машин в городе Сарапул, в результате которого имеются пострадавшие, среди них — дети. Инцидент произошел около 14:00 на улице Путейской.

Кроме того, в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили о смертельной аварии на трассе Р-255 «Сибирь», унесшей жизни шести человек, среди которых трое детей. ДТП произошло рано утром 9 ноября на 139-м километре этой магистрали.

Также в дагестанском селе Цолода автомобиль УАЗ с четырьмя несовершеннолетними рухнул с возвышенности. В результате этого происшествия погиб 16-летний подросток, а трое других детей получили травмы.