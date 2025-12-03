Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 18:42

Камера засняла момент наезда на ребенка в Кемеровской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В городе Прокопьевске Кемеровской области водитель сбил девочку, перебегавшую дорогу по нерегулируемому переходу, что попало на видео, сообщает Telegram-канал «ПроКис». Инцидент произошел 2 декабря на улице Зеленстроевской.

Ребенок получил телесные повреждения в результате наезда автомобиля, говорится в сообщении. Подробности о состоянии пострадавшей пока не поступали, по факту аварии проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств.

Ранее в ГУ МЧС по Удмуртской Республике сообщили о столкновении трех машин в городе Сарапул, в результате которого имеются пострадавшие, среди них — дети. Инцидент произошел около 14:00 на улице Путейской.

Кроме того, в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили о смертельной аварии на трассе Р-255 «Сибирь», унесшей жизни шести человек, среди которых трое детей. ДТП произошло рано утром 9 ноября на 139-м километре этой магистрали.

Также в дагестанском селе Цолода автомобиль УАЗ с четырьмя несовершеннолетними рухнул с возвышенности. В результате этого происшествия погиб 16-летний подросток, а трое других детей получили травмы.

Кузбасс
Кемеровская область
ДТП
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Она же до 30 не пила»: мать покойной Качалиной о дурном влиянии Ефремова
В Астрахани раскрыли браконьерскую схему с осетровыми на 250 млн рублей
В приграничном регионе отменили концерты SHAMAN
«Спартак» обыграл соперника на его территории в ходе матча КХЛ
Сотрудница банка попала за решетку из-за шикарной жизни на краденные деньги
Глава ВТБ вспомнил анекдот на фоне споров банков с маркетплейсами
ЕК одобрила предложения по экспроприации активов России
«Девственности не лишил, но все остальное было»: отец 7 лет насиловал дочку
Буданова высмеяли за давнее обещание выпить кофе в Крыму
Молдавия окончательно определилась с судьбой Русского дома в Кишиневе
Напавшему на сотрудников ФСИН американцу увеличили срок до 10 лет
«Все важно»: Собянин высказался о выплатах бойцам СВО в Москве
Камера засняла момент наезда на ребенка в Кемеровской области
«Я вижу тень»: модель нашли закопанной лесу после тревожных сообщений
Лебедев призвал россиян не переживать из-за блокировки WhatsApp
Редкие птицы начали переселяться в российский город
«Аэрофлот» запустил «Бизнес-проездной» для частых перелетов
Блогера-правозащитника задержали за вымогательства с шантажом
Цитрусовый десерт из слоеного теста: рецепт для новичков
Стая бродячих собак спасла брошенного матерью младенца
Дальше
Самое популярное
Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.