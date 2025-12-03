Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 18:41

«Я вижу тень»: модель нашли закопанной лесу после тревожных сообщений

В Австрии арестовали игрока в покер по подозрению в убийстве модели Пипер

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Австрии арестовали 31-летнего игрока в покер Патрика М., который сознался в убийстве популярной блогерши и модели Стефани Пипер, сообщает Daily Mail. Незадолго до смерти девушка оставила своей подруге загадочное сообщение, в котором написала, что «видит тень». Мужчине грозит пожизненное заключение.

По данным издания, Патрик М. задушил 32-летнюю Пипер в конце ноября после ссоры в ее доме в Граце. После убийства мужчина поместил тело девушки в чемодан, вывез в соседнюю Словению и закопал в лесу.

Модель начали искать после того, как она не явилась на фотосессию 24 ноября. Обеспокоенный фотограф приехал к Пипер домой и обнаружил в ее квартире следы крови. В кустах рядом с домом полиция нашла телефон погибшей с тревожными сообщениями.

По лестничной клетке кто-то крадется. Я вижу тень, — написала она подруге.

Подозреваемого задержали в Словении после того, как он поджег свой автомобиль. Представлять его интересы будет адвокат Астрид Вагнер, которая ранее защищала педофила Йозефа Фритцля. Она утверждает, что ее клиент «полностью раздавлен» и не может объяснить произошедшее.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд приговорил 21-летнего Александра Синько к 10 годам и одному месяцу колонии строгого режима за убийство активиста Виталия Иоффе и кражу его личных вещей. Преступление произошло осенью 2024 года из-за личной неприязни.

