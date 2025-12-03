Суд огласил приговор убийце петербургского активиста Виталия Иоффе

Санкт-Петербургский городской суд приговорил 21-летнего Александра Синько к 10 годам и одному месяцу колонии строгого режима за убийство активиста Виталия Иоффе и кражу его личных вещей, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Преступление произошло осенью 2024 года из-за личной неприязни.

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Александра Синько, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 1 месяц в ИК строгого режима, — говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 17 сентября 2024 года мужчины находились в квартире на проспекте Науки. Между ними произошел конфликт, и Синько нанес потерпевшему более 130 ножевых ударов, после чего похитил некоторые вещи и скрылся. Позднее он сам пришел в полицию и признался в преступлении. На процессе обвиняемый изменял версию произошедшего, но в конечном счете признал, что мотивом стала личная неприязнь.

