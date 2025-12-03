Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 16:17

Суд огласил приговор убийце петербургского активиста Виталия Иоффе

Убийцу активиста Виталия Иоффе приговорили к 10 годам колонии

Здание Санкт-Петербургского городского суда Здание Санкт-Петербургского городского суда Фото: Алексей Бабушкин/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Санкт-Петербургский городской суд приговорил 21-летнего Александра Синько к 10 годам и одному месяцу колонии строгого режима за убийство активиста Виталия Иоффе и кражу его личных вещей, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Преступление произошло осенью 2024 года из-за личной неприязни.

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Александра Синько, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 1 месяц в ИК строгого режима, — говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 17 сентября 2024 года мужчины находились в квартире на проспекте Науки. Между ними произошел конфликт, и Синько нанес потерпевшему более 130 ножевых ударов, после чего похитил некоторые вещи и скрылся. Позднее он сам пришел в полицию и признался в преступлении. На процессе обвиняемый изменял версию произошедшего, но в конечном счете признал, что мотивом стала личная неприязнь.

Ранее в Прокопьевске задержали двоих подростков по подозрению в убийстве женщины. По версии следствия, они по очереди нанесли ей ножевые ранения в квартире на улице Институтской, а затем переместили тело в подвал. На месте работают следователи, изъяты орудия преступления.

убийства
суды
Санкт-Петербург
активисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Корстин назвала самое важное изменение в баскетболе за последние 20 лет
Заворачиваю в лаваш тунец и яйца — идеальная закуска для поездки
Берите лаваш! Рецепт-находка с копченой курицей для уставших хозяек
Запрет двойного гражданства рискует ударить по первой леди США
Европа посылает в одну страну вызывающие рак пестициды
В Госдуме назвали силу РФ, которая заставляет Запад считаться с реальностью
Путин раскрыл, как народы России помогают ближнему
Среди пострадавших от циклона на Шри-Ланке нет россиян
В ЕС придумали способ запретить возврат российских активов
Адвокат заявил о спорном праве кредитора на компенсацию за аварийное жилье
Россиянам рассказали, какой сладкий плод незаменим в зимнем рационе
«Не видела такого раньше»: Корстин назвала лучшую баскетболистку WNBA
Любовь Успенская поделилась планами на Новый год
Назван город, который армия России может освободить в ближайшие дни
Roblox официально заблокировали в России
Акунину добавили еще один год к 14-летнему сроку
Головы уже полетели: за что задержали экс-главу дипломатии ЕС
В Китае «бабушка-зомби» встала из гроба и пошла искать еду
Азиатская страна обратилась за помощью к России после циклона
В Госдуме нашли простой способ борьбы с мошенничеством по «схеме Долиной»
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.