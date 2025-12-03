Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 19:02

В Астрахани раскрыли браконьерскую схему с осетровыми на 250 млн рублей

В Астрахани завели уголовное дело за незаконную перевозку 6,5 тонны осетровых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Астраханской области возбуждено уголовное дело против организованной группы за браконьерство осетровых на сумму более 249 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Подозреваемые перевозили 6,5 тонны незаконно добытых осетров с целью сбыта.

В Астрахани возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, — говорится в сообщении.

Следствие установило, что группа приобрела 1805 особей русского осетра и направляла их на склад в Саратов для дальнейшей продажи. В ходе задержания автомобиля в поселке Стрелецкое изъяли все туши рыбы.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ. Подозреваемого, 40-летнего мужчину, задержали. Следствие намерено ходатайствовать об аресте. Правоохранители устанавливают личности остальных участников группы и детали их преступной деятельности.

Ранее житель Сахалина получил штраф и лишился более 103 млн рублей за незаконное перемещение ценных биоресурсов и уклонение от таможенных платежей. В октябре — ноябре 2024 года он занижал стоимость морского ежа, экспортируемого в Японию, что привело к недоплате около 3,5 млн рублей.

Астрахань
браконьеры
уголовные дела
рыба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Туле 85-летняя пенсионерка умерла после секса на свидании с дейтинга
Бывший владелец Pornhub решил выкупить акции ЛУКОЙЛа
Резкое похудение, отказ от Голливуда, рождение дочки: как живет Софья Зайка
Куда поехать на Новый год с подростками: идеи для незабываемых каникул
Врач объяснила вред для здоровья от длительного скроллинга соцсетей
Назван победитель индивидуальной гонки в Эстерсунде
Пользователей смартфонов будут предупреждать о причине звонка
В Твери произошла страшная авария с участием автобуса
Одна европейская страна открестилась от поставок оружия Украине
Плющенко оплатил лечение своей фигуристки на фоне скандала об избиениях
Каллас потерпела разгромное фиаско, Ермака «заперли» на Украине: что дальше
В одной европейской стране откажутся от бумажных писем
«Кровь берет свое»: младший сын Нагиева определился с выбором профессии
Букмекер назвал главного претендента на роль агента 007
Врача осудили за скрытую съемку пациентов и насилие над ними
Гутерриш подвел итоги 10 лет работы в ООН и огорчился
Президент Финляндии призвал финнов готовиться к миру на Украине
Обида на Добронравова, патриотизм, бездетность: как живет Сергей Дорогов
Найден способ сократить разрыв в доступности медпомощи в городе и селе
Хуситы освободили экипаж судна, в составе которого был гражданин России
Дальше
Самое популярное
Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.