В Астрахани раскрыли браконьерскую схему с осетровыми на 250 млн рублей

В Астрахани раскрыли браконьерскую схему с осетровыми на 250 млн рублей В Астрахани завели уголовное дело за незаконную перевозку 6,5 тонны осетровых

В Астраханской области возбуждено уголовное дело против организованной группы за браконьерство осетровых на сумму более 249 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Подозреваемые перевозили 6,5 тонны незаконно добытых осетров с целью сбыта.

В Астрахани возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, — говорится в сообщении.

Следствие установило, что группа приобрела 1805 особей русского осетра и направляла их на склад в Саратов для дальнейшей продажи. В ходе задержания автомобиля в поселке Стрелецкое изъяли все туши рыбы.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ. Подозреваемого, 40-летнего мужчину, задержали. Следствие намерено ходатайствовать об аресте. Правоохранители устанавливают личности остальных участников группы и детали их преступной деятельности.

Ранее житель Сахалина получил штраф и лишился более 103 млн рублей за незаконное перемещение ценных биоресурсов и уклонение от таможенных платежей. В октябре — ноябре 2024 года он занижал стоимость морского ежа, экспортируемого в Японию, что привело к недоплате около 3,5 млн рублей.