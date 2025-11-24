Ямальские рыболовы-проныры озолотились на консервах В Салехарде раскрыли схему продажи немаркированных консервов на 30 млн рублей

В Салехарде правоохранители выявили и изъяли более 1,5 тонн рыбных консервов без маркировки, передает «МВД Медиа». Задержаны руководитель рыболовецкой артели и нескольких предполагаемых соучастников.

По данным полиции, фигуранты успели заработать около 30 млн рублей с 2024 по 2025 год. Следствие установило, что руководитель объединения вместе с несколькими индивидуальными предпринимателями, состоящими с ним в родственных связях, сбывал продукцию, не зарегистрированную в системе маркировки.

Консервы были изготовлены на законных основаниях в заводских условиях. Однако на часть товара не была нанесена обязательная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Оперативники провели обыски на производстве и в подконтрольных предпринимателям розничных точках, где изъяли бухгалтерию и упаковочные материалы. Там же нашли свыше 5500 единиц консервов.

