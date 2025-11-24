День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 10:11

Ямальские рыболовы-проныры озолотились на консервах

В Салехарде раскрыли схему продажи немаркированных консервов на 30 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Салехарде правоохранители выявили и изъяли более 1,5 тонн рыбных консервов без маркировки, передает «МВД Медиа». Задержаны руководитель рыболовецкой артели и нескольких предполагаемых соучастников.

По данным полиции, фигуранты успели заработать около 30 млн рублей с 2024 по 2025 год. Следствие установило, что руководитель объединения вместе с несколькими индивидуальными предпринимателями, состоящими с ним в родственных связях, сбывал продукцию, не зарегистрированную в системе маркировки.

Консервы были изготовлены на законных основаниях в заводских условиях. Однако на часть товара не была нанесена обязательная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Оперативники провели обыски на производстве и в подконтрольных предпринимателям розничных точках, где изъяли бухгалтерию и упаковочные материалы. Там же нашли свыше 5500 единиц консервов.

Ранее в Приморском крае задержали одного из браконьеров, причастного к убийству и расчленению амурского тигра. Подозреваемый является жителем Хасанского округа. Он пытался снять с себя вину и утверждал, что просто нашел части тела редкого хищника.

Читайте также
ВМС США обвинили в провокации против венесуэльских рыбаков
Мир
ВМС США обвинили в провокации против венесуэльских рыбаков
В России призвали снизить налоги для рыбаков
Россия
В России призвали снизить налоги для рыбаков
Превращаю простую скумбрию в праздничное блюдо — фарширую и запекаю со сливками всего за 30 минут
Общество
Превращаю простую скумбрию в праздничное блюдо — фарширую и запекаю со сливками всего за 30 минут
Слабосоленый лосось в коньяке: рецепт вкусной рыбки для салатов, канапе и тарталеток! Покупную больше не захотите
Общество
Слабосоленый лосось в коньяке: рецепт вкусной рыбки для салатов, канапе и тарталеток! Покупную больше не захотите
«До -40 градусов»: Вильфанд назвал регионы, которые ждет резкое похолодание
Россия
«До -40 градусов»: Вильфанд назвал регионы, которые ждет резкое похолодание
рыболовы
рыба
ЯНАО
браконьеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бульдог попал на операционный стол из-за трусов хозяйки
В России сократились продажи электроники
«Большая потеря»: Черчесов о смерти Симоняна
Стало известно о стихийном дезертирстве украинцев в Запорожской области
Оператор РЭБ раскрыл, как изменили тактику дроноводы ВСУ
В Пакистане выросло число жертв атаки террористов на штаб-квартиру полиции
«Выдающийся форвард»: ветеран ЦСКА высказался о смерти Симоняна
«Потеряли икону»: умер звезда фильмов ужасов
Россиянам раскрыли главные принципы финансовой обороны
Экс-сотрудница предприятия ТЭК попала в скандал с вымогательством
Рабочие вставили в задний проход 15-летнего коллеги шланг и убили его
Умерла пани Зося из «Кабачка „13 стульев“»
Ликвидация двух террористов при задержании в Алтайском крае попала на видео
В МИД РФ напомнили о неочевидном последствии наемничества на Украине
Банда детей напала на женщину с сыном и дочерью
Ямальские рыболовы-проныры озолотились на консервах
Женщина отбилась от медведя и спряталась в лесу на всю ночь
Закуска на праздничный стол: готовим веганский деликатес без хлопот
Мужчина и женщина погибли при возгорании в доме в российской деревне
В Подмосковье собачник жестоко расправился с соседским псом
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом
Общество

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.