ВМС США обвинили в провокации против венесуэльских рыбаков

Авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем «Рональд Рейган», направляется в воды к юго-востоку от Тайваня

Американский эсминец атаковал рыболовецкое судно Венесуэлы, заявил в своем Telegram-канале глава МИД страны Иван Хиль Пинто. Инцидент произошел в исключительной экономической зоне республики.

По данным министра, корабль ВМС США незаконно атаковал судно «Кармен Роса» с девятью рыбаками на борту. Американские военные высадились на борт и удерживали венесуэльских граждан в течение восьми часов. В Каракасе действия эсминца назвали провокацией с несоразмерным применением военной силы.

Судно «Кармен Роса», на борту которого находились девять рыбаков, занимавшихся промыслом тунца, шедшее в 48 морских милях к северо-востоку от острова Ла-Бланкилья, <...> было незаконным и враждебным образом атаковано эсминцем ВМС США USS Jason Dunham (DDG-109), — заявил дипломат.

Венесуэла потребовала от США прекратить подобные действия, угрожающие миру в регионе. Вооруженные силы республики, отслеживая инцидент в реальном времени, сопровождали рыбаков до возвращения и не поддались на провокации, подчеркнул Пинто.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел в действие план активной обороны страны. Он подразумевает начало оперативных мероприятий армии и народного ополчения по комплексной обороне. Мадуро добавил, что Венесуэла защищает свое право на мир, «потому что никто не имеет права нарушать независимость, территориальную целостность и суверенитет народа».