У сахалинца конфискуют более 103 млн рублей за контрабанду

Фрунзенский районный суд Владивостока назначил жителю Сахалина штраф и конфискацию свыше 103 млн рублей, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Суд признал мужчину виновным в незаконном перемещении стратегически важных ресурсов и в уклонении от уплаты таможенных платежей.

Фрунзенский районный суд города Владивостока Приморского края вынес обвинительный приговор 51-летнему жителю острова Сахалин. С учетом позиции Дальневосточной транспортной прокуратуры суд признал его виновным в совершении преступлений и назначил наказание в виде штрафа 500 тыс. рублей с конфискацией в доход государства более 103 млн рублей, что соответствует стоимости незаконно перемещенных биоресурсов, — указано в сообщении.

С октября по ноябрь 2024 года учредитель и руководитель коммерческой организации при таможенном декларировании экспортируемого в Японию живого морского ежа предоставлял недостоверные сведения о его стоимости. Это привело к неуплате около 3,5 млн рублей таможенных платежей.

Подсудимый признал вину в совершении преступления, причиненный бюджету ущерб мужчина возместил в полном объеме. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Федеральной таможенной службе сообщили, что сотрудники международного аэропорта Шереметьево нашли у прилетевшего из Пекина туриста незадекларированные украшения на 6 млн рублей. Там уточнили, что в карманах куртки и брюк мужчины находились несколько колец, два браслета, цепочка с кулоном, серьги и сертификаты на ювелирные изделия. Экспертиза установила, что они изготовлены из золота и платины 750-й и 900-й проб, а также имели вставки из бриллиантов, малахита и бирюзы.