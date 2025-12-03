Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 18:35

Блогера-правозащитника задержали за вымогательства с шантажом

Блогера Алексея Ульянова задержали за вымогательства с шантажом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Волгоградского блогера Алексея Ульянова задержали за вымогательство с шантажом, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. Подозрения связаны с получением крупных сумм — от 100 тыс. до 6 млн рублей — за нераспространение компрометирующих сведений.

В одном из эпизодов блогер совместно с владельцем анонимного интернет-канала, который в настоящее время проходит обвиняемым по другому уголовному делу, <…> потребовал и впоследствии получил от коммерсанта 6 млн рублей, — сказано в сообщении.

По версии следствия, с 2020 года Ульянов требовал деньги у местных предпринимателей, угрожая публиковать о них порочащие сведения. Один из бизнесменов отказался отдать деньги и обратился в полицию.

Ранее силовики задержали первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Егорова по подозрению в получении взятки. Следователи возбудили уголовное дело. В мэрии города заявили о готовности оказывать необходимое содействие следствию.

В Москве между тем планируется рассмотрение антикоррупционного иска Генеральной прокуратуры, связанного с крупнейшим в истории российских правоохранительных органов делом о взяточничестве. Фигурантом дела является бывший сотрудник Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгий Сатюков

