Пусть Богородица хранит вас: открытки на Введение во храм — 4 декабря

4 декабря православные христиане справляют один из двунадесятых праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Торжество напоминает о том, как праведные родители привели трехлетнюю Деву Марию в Иерусалимский храм, чтобы посвятить ее жизнь Богу. Это день духовного совершенствования, укрепления веры и благих дел. А значит, самое время поздравить верующих близких, отправив им бесплатное поздравление из нашей подборки открыток и картинок на Введение Богородицы во храм.
Открытки на Введение во храм Пресвятой Богородицы
Надеемся, вам понравились наши праздничные открытки. Скачайте бесплатно и поздравьте близких прямо сейчас!
