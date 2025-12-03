Пусть Богородица хранит вас: открытки на Введение во храм — 4 декабря

Пусть Богородица хранит вас: открытки на Введение во храм

4 декабря православные христиане справляют один из двунадесятых праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Торжество напоминает о том, как праведные родители привели трехлетнюю Деву Марию в Иерусалимский храм, чтобы посвятить ее жизнь Богу. Это день духовного совершенствования, укрепления веры и благих дел. А значит, самое время поздравить верующих близких, отправив им бесплатное поздравление из нашей подборки открыток и картинок на Введение Богородицы во храм.

Открытки на Введение во храм Пресвятой Богородицы

Надеемся, вам понравились наши праздничные открытки. Скачайте бесплатно и поздравьте близких прямо сейчас!

Открытки на Введение во храм Пресвятой Богородицы Фото: Иллюстрация NEWS.ru

