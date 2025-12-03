На Украине случилась потасовка при раздаче бесплатных бургеров

В Тернополе раздача бесплатных бургеров блогером привела к масштабной потасовке, в результате которой пострадали дети, сообщает местная полиция. По информации правоохранительных органов, инцидент произошел во время встречи интернет-знаменитости с подписчиками, когда он начал бросать еду в скопившуюся толпу. Это спровоцировало драку между подростками.

На месте происшествия работают правоохранители. Силовики устанавливают все обстоятельства случившегося.

