03 декабря 2025 в 18:18

На Украине случилась потасовка при раздаче бесплатных бургеров

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Тернополе раздача бесплатных бургеров блогером привела к масштабной потасовке, в результате которой пострадали дети, сообщает местная полиция. По информации правоохранительных органов, инцидент произошел во время встречи интернет-знаменитости с подписчиками, когда он начал бросать еду в скопившуюся толпу. Это спровоцировало драку между подростками.

На месте происшествия работают правоохранители. Силовики устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее во время пересменки в волгоградской школе № 55 произошла давка учеников. Переполненное здание не справилось с потоком: одни дети пытались выйти, другие — зайти, из-за чего часть оказалась заблокирована внутри. Родители считают, что ситуация требует строительства новых школ.

До этого на Московском марафоне произошла массовая давка из-за раздачи бесплатных палок для ходьбы. Инцидент случился на Ростовской набережной, где проводилось мероприятие. Некоторым участникам потребовалась медицинская помощь. Для сдерживания толпы организаторам пришлось привлекать сотрудников ОМОНа.

