Давка учеников в российской школе попала на видео В Волгограде произошла давка детей во время пересменки в школе № 55

Давка детей произошла во время пересменки в волгоградской школе № 55, расположенной в микрорайоне Долина, сообщает портал V1.ru. По его информации, столпотворение образовалось 8 сентября, когда первая смена учеников выходила и школы, а вторая заходила. Произошедшее попало на видео.

На кадрах видно, как десятки учащихся, стоя на пороге школы, не могут попасть внутрь. Часть ребят оказалась заблокирована в здании. По словам родителей, учебное заведение переполнено. По их мнению, требуется строительство новых школ.

Новые дома растут как грибы, переезжают тысячи новых школьников. Кому-то не хватает мест в школе в Долине и приходится ездить в другие школы в переполненных автобусах. А кому-то приходится пробираться в школу в давке, — отметили местные жители.

