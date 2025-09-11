Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 10:25

Давка учеников в российской школе попала на видео

В Волгограде произошла давка детей во время пересменки в школе № 55

Давка детей произошла во время пересменки в волгоградской школе № 55, расположенной в микрорайоне Долина, сообщает портал V1.ru. По его информации, столпотворение образовалось 8 сентября, когда первая смена учеников выходила и школы, а вторая заходила. Произошедшее попало на видео.

На кадрах видно, как десятки учащихся, стоя на пороге школы, не могут попасть внутрь. Часть ребят оказалась заблокирована в здании. По словам родителей, учебное заведение переполнено. По их мнению, требуется строительство новых школ.

Новые дома растут как грибы, переезжают тысячи новых школьников. Кому-то не хватает мест в школе в Долине и приходится ездить в другие школы в переполненных автобусах. А кому-то приходится пробираться в школу в давке, — отметили местные жители.

Ранее сообщалось, что на московском марафоне произошла массовая давка из-за раздачи бесплатных палок для ходьбы. Инцидент случился на Ростовской набережной, где проводилось мероприятие. Некоторым участникам потребовалась медицинская помощь. Для сдерживания толпы организаторам пришлось привлекать сотрудников ОМОН.

