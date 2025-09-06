Россияне устроили давку из-за бесплатных палок для ходьбы

На московском марафоне произошла массовая давка из-за раздачи бесплатных палок для ходьбы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Инцидент случился на Ростовской набережной, где проводилось мероприятие, некоторым участникам потребовалась медицинская помощь. Для сдерживания толпы организаторам пришлось привлекать сотрудников ОМОН, что видно на кадрах с места событий.

Ранее концерт Надежды Кадышевой, прошедший 28 августа в Москве, вызвал бурю негодования у зрителей. По их словам, организация оказалась провальной: образовалась давка, не было контроля на входе, а билетов продали гораздо больше, чем позволяла площадка. Многие посетители так и не смогли занять свои места или даже увидеть сцену, а часть зрителей покинула мероприятие уже через 20 минут после начала.

До этого в Индии в результате давки около храма Манса Деви погибли восемь человек, еще 34 получили травмы. Инцидент был спровоцирован обрывом линии электропередачи — люди начали в панике бежать. Главный министр Пушкар Сингх Дхами выразил глубокую скорбь и заверил, что семьям погибших будет оказана вся возможная помощь.