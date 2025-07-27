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27 июля 2025 в 15:32

Восемь человек погибли в давке перед индийским храмом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В результате давки около храма Манса Деви в Индии погибли восемь человек, еще 34 получили травмы, передает газета The Times of India. По данным издания, инцидент был спровоцирован обрывом линии электропередачи — люди начали в панике бежать.

Вид падающих проводов вызвал мгновенную панику, и отчаянная попытка спастись привела к давке, — сказано в публикации.

В настоящее время на месте работают экстренные службы и полиция. Главный министр Пушкар Сингх Дхами выразил глубокую скорбь и заверил, что семьям погибших будет оказана вся возможная помощь.

Ранее в португальском городе Гондомар состоялись похороны футболиста Диогу Жоты и его брата Андре Силвы, которые закончились давкой из-за наплыва фанатов. Из-за этого пришлось вызывать сотрудников полиции.

До этого психотерапевт Ирина Крашкина посоветовала, находясь в гуще людей на концертах и других мероприятиях, избегать центра и держаться ближе к краям, а также в случае паники заранее продумать возможный путь отхода. Если толпа начала двигаться, нужно не сопротивляться и сохранять спокойствие.

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