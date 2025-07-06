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06 июля 2025 в 11:42

На похороны погибшего футболиста пришлось вызывать полицию

Болельщики устроили давку на похоронах погибшего футболиста Жоты

Траурная процессия после церемонии прощания с Диогу Жоты и его брата Андре Силвы Траурная процессия после церемонии прощания с Диогу Жоты и его брата Андре Силвы Фото: Global Look Press

В португальском городе Гондомар состоялись похороны футболиста Диогу Жоты и его брата Андре Силвы, которые закончились давкой из-за наплыва фанатов, сообщает издание Telegrafi. Из-за этого пришлось вызывать сотрудников полиции.

Как только завершилась церемония и родственникам открыли доступ к могиле, туда устремились многочисленные фанаты. Обстановка быстро обострилась — возле надгробий началась неразбериха, болельщики толпились, делая селфи и фотографируясь на фоне захоронений. Члены семьи попытались успокоить толпу. На некоторое время вход на кладбище перекрыли.

Ранее футбольный клуб «Челси» выразил официальные соболезнования в связи с гибелью своего бывшего игрока Диогу Жоты и его брата. В сообщении клуба говорится, что известие о смерти игрока «Ливерпуля» и его родственника глубоко потрясло весь коллектив.

До этого известный португальский футболист Криштиану Роналду разместил в соцсетях эмоциональное прощание с коллегой по сборной Диогу Жотой. В своем посте спортсмен поддержал семью нападающего, отметив, что свадьба футболиста состоялась всего 10 дней назад.

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