На похороны погибшего футболиста пришлось вызывать полицию

Траурная процессия после церемонии прощания с Диогу Жоты и его брата Андре Силвы

В португальском городе Гондомар состоялись похороны футболиста Диогу Жоты и его брата Андре Силвы, которые закончились давкой из-за наплыва фанатов, сообщает издание Telegrafi. Из-за этого пришлось вызывать сотрудников полиции.

Как только завершилась церемония и родственникам открыли доступ к могиле, туда устремились многочисленные фанаты. Обстановка быстро обострилась — возле надгробий началась неразбериха, болельщики толпились, делая селфи и фотографируясь на фоне захоронений. Члены семьи попытались успокоить толпу. На некоторое время вход на кладбище перекрыли.

Ранее футбольный клуб «Челси» выразил официальные соболезнования в связи с гибелью своего бывшего игрока Диогу Жоты и его брата. В сообщении клуба говорится, что известие о смерти игрока «Ливерпуля» и его родственника глубоко потрясло весь коллектив.

До этого известный португальский футболист Криштиану Роналду разместил в соцсетях эмоциональное прощание с коллегой по сборной Диогу Жотой. В своем посте спортсмен поддержал семью нападающего, отметив, что свадьба футболиста состоялась всего 10 дней назад.