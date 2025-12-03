Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 17:13

В Госдуме нашли простой способ борьбы с мошенничеством по «схеме Долиной»

Аксаков назвал период охлаждения при продаже жилья решением «схемы Долиной»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Введение периода охлаждения для сделок с недвижимостью может стать инструментом борьбы с мошенничеством по «схеме Долиной», заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, особое внимание необходимо уделить защите наиболее уязвимых категорий россиян, которые рискуют остаться и без денег, и без жилья. Он отметил, что в процесс могут быть вовлечены государственные регистрирующие органы.

Предложения, направленные на урегулирование ситуации с активизированием мошеннической схемы по «схеме Долиной», стоит изучить и уже после всестороннего рассмотрения принимать по ним решение. В частности, пересмотр закона об ипотеке. То, что проблема существует, это очевидно. Надо защитить тех, кто направляет кредитные деньги на покупку квартиры, а потом остается без жилья. Я думаю, что период охлаждения — это один из таких принципов. Допускаю, что мы и госструктуры, регистрирующие эти сделки, задействуем в процессе, чтобы обезопасить людей. Но иногда это могут быть не мошенники, а просто неадекватные люди. В случае с певицей Ларисой Долиной я именно так воспринимаю ситуацию, — пояснил Аксаков.

Ранее депутат Госдумы Светлана Разворотнева, комментируя предложение возлагать долговые обязательства на собственника, вернувшего квартиру, заявила, что законы в сфере ипотечного кредитования могут быть пересмотрены из-за «схемы Долиной». По ее словам, для реализации изменений необходимо создание соответствующего координационного органа.

Россия
мошенники
Лариса Долина
недвижимость
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В школьной столовой во Владивостоке детей накормили котлетами с тараканами
Психолог перечислила правила цифровой гигиены
Готовлю пирожки с изысканной начинкой — груша, дорблю и орехи
Секрет воздушных пирожков — смородиновая начинка и слоеное тесто
Корстин назвала самое важное изменение в баскетболе за последние 20 лет
Заворачиваю в лаваш тунец и яйца — идеальная закуска для поездки
Берите лаваш! Рецепт-находка с копченой курицей для уставших хозяек
Запрет двойного гражданства рискует ударить по первой леди США
Европа посылает в одну страну вызывающие рак пестициды
В Госдуме назвали силу РФ, которая заставляет Запад считаться с реальностью
Путин раскрыл, как народы России помогают ближнему
Среди пострадавших от циклона на Шри-Ланке нет россиян
В ЕС придумали способ запретить возврат российских активов
Адвокат заявил о спорном праве кредитора на компенсацию за аварийное жилье
Россиянам рассказали, какой сладкий плод незаменим в зимнем рационе
«Не видела такого раньше»: Корстин назвала лучшую баскетболистку WNBA
Любовь Успенская поделилась планами на Новый год
Назван город, который армия России может освободить в ближайшие дни
Roblox официально заблокировали в России
Акунину добавили еще один год к 14-летнему сроку
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.