В Госдуме нашли простой способ борьбы с мошенничеством по «схеме Долиной»

Введение периода охлаждения для сделок с недвижимостью может стать инструментом борьбы с мошенничеством по «схеме Долиной», заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, особое внимание необходимо уделить защите наиболее уязвимых категорий россиян, которые рискуют остаться и без денег, и без жилья. Он отметил, что в процесс могут быть вовлечены государственные регистрирующие органы.

Предложения, направленные на урегулирование ситуации с активизированием мошеннической схемы по «схеме Долиной», стоит изучить и уже после всестороннего рассмотрения принимать по ним решение. В частности, пересмотр закона об ипотеке. То, что проблема существует, это очевидно. Надо защитить тех, кто направляет кредитные деньги на покупку квартиры, а потом остается без жилья. Я думаю, что период охлаждения — это один из таких принципов. Допускаю, что мы и госструктуры, регистрирующие эти сделки, задействуем в процессе, чтобы обезопасить людей. Но иногда это могут быть не мошенники, а просто неадекватные люди. В случае с певицей Ларисой Долиной я именно так воспринимаю ситуацию, — пояснил Аксаков.

Ранее депутат Госдумы Светлана Разворотнева, комментируя предложение возлагать долговые обязательства на собственника, вернувшего квартиру, заявила, что законы в сфере ипотечного кредитования могут быть пересмотрены из-за «схемы Долиной». По ее словам, для реализации изменений необходимо создание соответствующего координационного органа.