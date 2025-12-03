В Госдуме оценили идею пересмотреть ипотечный закон из-за «схемы Долиной»

Законы в сфере ипотечного кредитования могут быть пересмотрены из-за «схемы Долиной», заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева, комментируя предложение возлагать долговые обязательства на собственника, вернувшего квартиру. По ее словам, для реализации изменений необходимо создание соответствующего координационного органа.

В Государственную думу действительно поступило предложение о пересмотре закона «Об ипотеке». 20 ноября был большой круглый стол, где эта идея тоже звучала. На мой взгляд, предложение рабочее, но как его реализовать на уровне законодательства — вопрос более сложный. Все предложения, которые сейчас звучат по данной теме, требуют активного межкомитетского взаимодействия. Поэтому я очень надеюсь, что действительно будет создана какая-то межведомственная рабочая группа на площадке Госдумы, которая сможет это коллективно отработать, — сказала Разворотнева.

Она подчеркнула необходимость обсуждения предложенной идеи с комитетом по финансам. По словам парламентария, если инициативу не одобрят, то существуют альтернативные предложения. Депутат отметила, что в Госдуме на рассмотрении находится множество вариантов изменений в законодательстве.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев предположил, что судебные споры, касающиеся сделок с использованием «схемы Долиной», со временем будут разрешены. По его словам, попытки продавцов аннулировать сделки по продаже недвижимости и вернуть ее себе — это проблема, выходящая за рамки одной страны, и такие скандалы, включая участие знаменитостей, происходят и в других государствах.