Назван город, который армия России может освободить в ближайшие дни

Вооруженные силы России могут освободить Красный Лиман в течение одного-двух дней, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, ВСУ оказались в обреченном положении, что вынуждает их военное руководство перебрасывать оставшиеся силы на Харьковское направление.

Переброс сил из атакованного Красного Лимана, который находится в критическом состоянии — через один-два дня он упадет в руки нашей армии, — говорит о том, что безвыходность на Харьковском направлении заставляет [Александра] Сырского (главком ВСУ. — NEWS.ru) отправлять более-менее боеспособные части для укрепления этого направления. Падение Волчанска и Купянска открывает ВС РФ путь в сторону Чугуева, промышленной зоны Харькова. Дальше мы входим уже в Харьков, — поделился Матвийчук.

Он отметил, что Сырский пытается замедлить продвижение российских войск, перебрасывая резервы в Харьков. Однако, по мнению Матвийчука, у ВСУ недостаточно сил и ресурсов, чтобы удержать такой крупный город.

Ранее в российских силовых структурах заявили, что украинское командование усилило оборону под Старым Салтовом на Харьковском направлении. Туда перебросили 63-ю механизированную бригаду ВСУ, которая ранее понесла значительные потери в районе Красного Лимана.