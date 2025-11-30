Пушилин объявил о прорыве России под Красным Лиманом Пушилин: ВС России вышли к селу Диброва под Красным Лиманом

Вооруженные силы России прорвались к селу Диброва в районе Красного Лимана, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, дальнейшие успехи военных в этом направлении позволят перекрыть дорогу на Славянск. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Краснолиманское направление: здесь мы фиксируем достаточно активное продвижение юго-восточнее Красного Лимана, прорыв к населенному пункту Диброва. Дальнейшее продвижение позволит перерезать дорогу между Красным Лиманом и Славянском, — отметил Пушилин.

Ранее глава региона сообщил, что в Днепропетровской области на границе с Донецкой Народной Республикой увеличивается буферная зона. Он уточнил, что речь идет о территориях, находящихся в зоне ответственности группировки войск «Восток». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого сообщалось, что украинские штурмовые войска могут быть расформированы в ближайшее время. Источник в силовых структурах предположил, что причиной такого решения может стать неэффективность данных подразделений. При этом оставшиеся штурмовики ВСУ сосредоточены в районах Покровска и Гуляйполя.