День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 20:30

Пушилин объявил о прорыве России под Красным Лиманом

Пушилин: ВС России вышли к селу Диброва под Красным Лиманом

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы России прорвались к селу Диброва в районе Красного Лимана, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, дальнейшие успехи военных в этом направлении позволят перекрыть дорогу на Славянск. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Краснолиманское направление: здесь мы фиксируем достаточно активное продвижение юго-восточнее Красного Лимана, прорыв к населенному пункту Диброва. Дальнейшее продвижение позволит перерезать дорогу между Красным Лиманом и Славянском, — отметил Пушилин.

Ранее глава региона сообщил, что в Днепропетровской области на границе с Донецкой Народной Республикой увеличивается буферная зона. Он уточнил, что речь идет о территориях, находящихся в зоне ответственности группировки войск «Восток». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого сообщалось, что украинские штурмовые войска могут быть расформированы в ближайшее время. Источник в силовых структурах предположил, что причиной такого решения может стать неэффективность данных подразделений. При этом оставшиеся штурмовики ВСУ сосредоточены в районах Покровска и Гуляйполя.

Денис Пушилин
ВС РФ
Красный Лиман
Славянск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о новой схеме мошенников со смартфонами Apple
ПВО отражает атаку ВСУ на Севастополь
Зеленский сделал загадочное заявление после разговора с генсеком НАТО
В Дагестане нападение на полицейского закончилось стрельбой
Названа дата встречи Уиткоффа и Путина
Лидер оппозиции выдвинул условия помилования Нетаньяху
В Госдуме предложили решить вопрос с комиссией на переводы родственникам
В Ирландии начали исчезать пабы
В Японии умерла кошка с удивительной «профессией»
«Продавить оборону»: Пушилин о перспективах освобождения Иванополья
Пушилин сообщил о зачистке северных окраин Красноармейска
Трампа застали на отдыхе на фоне переговоров с Украиной
Дети чуть не довели до инфаркта петербургских водителей и попали на видео
«Не то что наши»: пленный ВСУ рассказал об отношении российских бойцов
Суд обязал автоблогера выплатить 1 млн рублей сбитым зрителям при дрифте
Родственника Чернова уличили в крупном скандале с мошенничеством
Кусок канализационного люка пробил лобовое стекло авто с детьми в салоне
Посетитель ресторана угрожал студентке изнасилованием
Пушилин объявил о прорыве России под Красным Лиманом
Россиянку отправили под суд из-за скандального дела с коровой
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Лагман отдыхает! На пьедестале — мастава: густой суп, который заменит и обед, и ужин
Общество

Лагман отдыхает! На пьедестале — мастава: густой суп, который заменит и обед, и ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.